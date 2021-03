Calciomercato – Milan e Juventus non mollano Scamacca: il prezzo

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Gianluca Scamacca, classe 1999, proprietà del Sassuolo ma in prestito al Genoa, piace per l'estate

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola , né il Milan né la Juventus hanno mollato Gianluca Scamacca . Il centravanti italiano, classe 1999, può dunque diventare un concreto obiettivo per i rossoneri e per i bianconeri nella prossima estate di calciomercato .

Scamacca, di proprietà del Sassuolo ma in questa stagione in prestito al Genoa, ha segnato, finora, 8 gol in 22 partite disputate con il Grifone tra Serie A e Coppa Italia (anche un assist all'attivo per lui). Per la 'rosea', in estate Scamacca potrebbe lasciare i neroverdi ed approdare a Milano o a Torino dietro pagamento di una cifra compresa tra i 25 ed i 30 milioni di euro.