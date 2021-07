Calciomercato Milan – E’ fatta per Giroud: il francese in Italia giovedì | PM News

E' tutto fatto per l'arrivo di Olivier Giroud al Milan: il centravanti francese dovrebbe arrivare a Milano nella giornata di giovedì

E' fatta per Olivier Giroud al Milan. Dopo diverse settimane di trattative con il Chelsea, i due club hanno raggiunto un accordo definitivo per il trasferimento dell'attaccante. Il Milan ha offerto al giocatore un contratto da 3 milioni netti (più bonus) sino al 2023, con opzione di rinnovo per la terza stagione. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Giroud sarà a Milano nella giornata di giovedì. Probabili visite mediche nella giornata di venerdì e firma del contratto con il Diavolo a Casa Milan. Conosciamo meglio Ballo Toure, terzino vicino al Milan, in questa intervista esclusiva.