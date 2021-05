Calciomercato Milan – Dybala può partire, rapporto freddo con Allegri

Il colpo da novanta del calciomercato del Milan potrebbe essere Dybala, sempre più lontano dalla Juventus. Ecco le ultime notizie.

Rivoluzioni in casa Juventus e grandi operazioni in casa Milan nel prossimo calciomercato, con un fattore comune che potrebbe essere Paulo Dybala. I bianconeri stanno cambiando moltissimo e hanno richiamato Massimiliano Allegri in panchina e adesso dovranno cedere alcuni elementi che non sono centrali nel progetto e possono aiutare a sistemare i conti. Tra questi c'è anche Dybala, argentino classe 1993, che ha il contratto in scadenza nel 2022 e per ora non sembra vicino al rinnovo. Sembra inoltre che non abbia un rapporto particolare con Allegri, che potrebbe avvicinarlo ulteriormente alla cessione. Il Milan osserva, ma è tutt'altro che facile: la Juventus vuole 60 milioni e lo stipendio è molto alto. Leggi la nostra intervista esclusiva con Damiani >>>