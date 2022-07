Calciomercato Milan – Prende quota Dybala: lui o De Ketelaere?| PM News

Il calciomercato del Milan ha bisogno di portare qualità. Dybala e De Ketelare sono in cima alla lista di Maldini: la situazione

Il calciomercato del Milan prevede un innalzamento della quota tecnica della rosa a disposizione di Stefano Pioli. In questo senso, sono parecchi i nomi che aleggiano attorno ai rossoneri: da Berardi e Traorè , ad Asensio e Ziyech sino ad arrivare a Dybala e De Ketelaere . Questi ultimi due nomi, accendono particolarmente la fantasia dei tifosi milanisti. D'altronde, parliamo di un top player e di un potenziale tale.

Secondo quanto appreso dalla redazione di PianetaMilan.it, nelle ultime ore ci sarebbero stati contatti concreti tra l'entourage di Dybala e la dirigenza milanista. Se prima la Joya non veniva nemmeno considerato un nome spendibile per il Milan, ora i rossoneri hanno mosso avance tangibili e stanno effettuando più di una considerazione in merito.