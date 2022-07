Calciomercato Milan – Dybala accetta l’Inter. Ma non vuole aspettare

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola per Paulo Dybala , obiettivo di del Milan , sebbene secondario, in queste ultime ore si sarebbe registrata una svolta. A forti tinte nerazzurre. L'entourage di Dybala, capitanato dall'agente Jorge Antun , infatti, avrebbe accettato l'offerta dell' Inter , recapitata dall'amministratore delegato Giuseppe Marotta ormai un mese fa.

Per mettere sotto contratto Dybala, però, l'Inter deve prima sfoltire il suo reparto d'attacco e piazzare, di fatto, due tra Alexis Sánchez (dato per sicuro partente dai nerazzurri), Edin Džeko e Joaquín 'Tucu' Correa. Soltanto a quel punto potrà formalizzare l'offerta per la 'Joya'. Il giocatore, però, è stanco di aspettare, chiede che venga velocizzato il tutto e, dunque, non si esclude che in questo lasso di tempo non possano esserci inserimenti di altre squadre. Un giovane bomber per il Milan di Pioli? Le ultime news di mercato >>>