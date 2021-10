Calciomercato Milan – Duello con Inter e Juventus per Lucca: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Lorenzo Lucca, classe 2000, bomber del Pisa, piace a tutti. Rossoneri vigili, concorrenza folta

Daniele Triolo

Inter, Juventus e Milan su Lorenzo Lucca. Il bomber del Pisa è infatti un obiettivo di calciomercato delle tre big della nostra Serie A secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. Finora il centravanti, classe 2000, ha realizzato 6 gol in 8 partite in Serie B con i toscani, conquistandosi la chiamata nella Nazionale Italiana Under 21, con la quale è andato in rete contro la Svezia.

Caratteristiche fisiche uniche (è alto oltre 2 metri, ma è tecnico, coordinato e molto agile), Lucca non lascerà Pisa a gennaio. Il club nerazzurro, infatti, vuole tenerlo fino a fine stagione per tentare la scalata al massimo campionato e lui non ha fretta di compiere immediatamente il doppio salto dalla Serie C alla Serie A. Preferisce, infatti, una crescita graduale.

Nel calciomercato invernale, comunque, Inter e Milan secondo 'Tuttosport' potrebbero fare un tentativo per Lucca. L'Inter per sostituire, eventualmente, Alexis Sánchez qualora arrivasse alla separazione con il cileno. Il Milan nel caso in cui Zlatan Ibrahimovic o Olivier Giroud non dovessero fornire le adeguate garanzie dal punto di vista fisico.

Per entrambe, secondo il quotidiano torinese, però, c'è anche l'opzione di provare ad acquistare un centravanti più pronto, come Andrea Belotti del Torino. E, in tal caso, la Juventus, che in attacco è coperta e che a gennaio non si muoverà, entrerebbe in scena per Lucca, ma per il mercato estivo. L'accordo con il Pisa potrebbe anche avvenire a gennaio, ma lasciando in prestito il giocatore altri sei mesi alla formazione di Luca D'Angelo.

Non è da escludere, secondo 'Tuttosport', che se il Pisa centrasse poi davvero la promozione in Serie A, chiunque acquisti Lucca non lasci anche nella stagione 2022-2023 in prestito ai toscani. Di modo da consentirgli l'adattamento al massimo campionato senza scossoni ed uno step di crescita ulteriore.

Lucca, dunque, sarà il colpo di calciomercato di Inter, Milan o Juventus? Chiunque si aggiudicherà il suo cartellino, ad ogni modo, dovrà mettere in preventivo un investimento di almeno 10 milioni di euro.