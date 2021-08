Calciomercato Milan – Due ostacoli per arrivare a Vlasic del CSKA

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Nikola Vlasic resta sempre sul taccuino dei rossoneri. Il croato classe 1997 costa però molto

Daniele Triolo

Il Milan, alla ricerca di un trequartista in questa sessione estiva di calciomercato, pensa sempre a Nikola Vlasic. Lo ha ricordato il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Il giocatore croato, classe 1997, è andato in panchina anche ieri, in occasione della sconfitta interna (1-2) del suo CSKA Mosca contro la Lokomotiv Mosca nella seconda gara di Premier Liga, entrando soltanto al 68'.

Per arrivare a mettere le mani sul cartellino di Vlasic in questo calciomercato il Milan dovrebbe abbattere due ostacoli non di poco conto. Il primo, è la concorrenza dello Zenit, che si sarebbe già fatto avanti con i rivali del CSKA Mosca per portare l'ex giocatore dell'Everton a San Pietroburgo. Il secondo, invece, è rappresentato dal fatto che il club moscovita chiede soldi, subito (quindi cessione a titolo definitivo o prestito con obbligo di riscatto) per dare il via libera alla partenza di Vlasic.

E il Diavolo, come noto, finora, pur essendo molto interessato al giocatore come sostituto di Hakan Calhanoglu, si è spinto massimo ad una proposta di acquisto in prestito con diritto di riscatto. Vlasic, nella stagione 2020-2021, ha totalizzato con il CSKA Mosca ben 12 gol e 6 assist in 34 gare tra campionato, Europa League e coppa nazionale. Ecco le ultime novità sul futuro di Josip Ilicic.