Calciomercato Milan – Due offerte di rinnovo per Donnarumma | News

Le ultime sul mercato del Milan. Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan avrebbe messo sul piatto due offerte di rinnovo a Donnarumma

Stando a quanto riportato da Sky Sport, il Milan avrebbe presentato due offerte di rinnovo a Gigio Donnarumma. La prima si tratta di un contratto da sei milioni di euro più uno di bonus; la seconda, invece, un ingaggio da 7 milioni di euro più uno di bonus. Il portiere rossonero vuole rimanere per almeno uno-due anni, in maniera tale da potersi giocare le proprie chance in Champions League, qualora la squadra di Pioli dovesse centrare la qualificazione, e capire meglio il progetto di crescita del club. L'esperto di mercato Di Marzio conferma i contatti tra il Milan e Ilicic: le ultime