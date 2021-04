Calciomercato Milan – Due nomi dal Belgio per rinforzare la squadra

Le ultime notizie sul Milan. Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan ha puntato gli occhi su due talenti del campionato belga

Stando a quanto riportato da 'TuttoMercatoWeb.com', il Milan avrebbe puntato gli occhi su due giocatori provenienti dal Belgio per rinforzare l'organico in vista della prossima stagione. Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica rossonera, starebbe valutando di acquistare Noa Lang, esterno d'attacco che milita nel Club Bruges. In questa stagione ha già segnato 14 gol e fornito 8 assist ai suoi compagni in 24 presenze. Si tratta di un calciatore olandese, in prestito dall'Ajax, che può ricoprire tutti i ruoli dell'attacco. Verrà riscattato dalla squadra belga per circa 6 milioni di euro, ma con ogni probabilità il suo prezzo verrà triplicato se dovesse essere ceduto nella prossima estate.