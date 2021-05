Calciomercato Milan – Due le alternative a De Paul | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il primo obiettivo è De Paul dell'Udinese, ma ci sono anche altre alternative importanti

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma su Rodrigo De Paul. L'argentino è il primo obiettivo del Milan nel caso in cui andasse via Calhanoglu. Il centrocampista, però, è un pezzo pregiato dell'Udinese, che è una bottega cara, quindi non sarà facile acquistarlo. Per questo motivo il Milan segue con attenzione altri due nomi: Ilicic dell'Atalanta e Mkhitaryan della Roma. Nei pensieri di Maldini c'è De Paul, ma la concorrenza è molto elevata. Ecco la nostra intervista esclusiva ad Asmir Begovic: l'ex portiere del Milan ha parlato del futuro di Donnarumma e non solo