Calciomercato Milan – Due concorrenti per Lovato: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Matteo Lovato, classe 2000, resta sempre nel mirino del Diavolo per la prossima stagione sportiva

Matteo Lovato, classe 2000, difensore centrale dell'Hellas Verona, piace da tempo al Milan. I rossoneri seguono Lovato da inizio stagione, ovvero sin da quando si è imposto come uno dei migliori prospetti del campionato di Serie A. Secondo quanto riferito, però, da 'La Gazzetta dello Sport', sul giocatore non ci sarebbero soltanto i rossoneri. Lovato, infatti, è nel mirino della Roma e della Fiorentina. Per la 'rosea', addirittura, sarebbero i viola in pole position per assicurarsi il suo cartellino. La clamorosa indiscrezione dalla Spagna: Lucas Vazquez ha accettato il Milan. Le ultime