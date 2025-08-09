Calciomercato Milan, due club su Saelemaekers: l’intenzione del giocatore

Insomma, per via della sua duttilità, preziosa, Allegri ha votato in favore della sua permanenza a Milanello. Questo nonostante un sondaggio della Juventus e il pressing di due club inglesi. Che, per 'Tuttosport', nello specifico sarebbero il Nottingham Forest e l'Aston Villa.
Per provare a strapparlo al Milan servirà un'offerta di almeno 20-25 milioni di euro. Ammesso e non concesso, però, che Saelemaekers prenda in considerazione l'idea di lasciare l'Italia. Il Paese, per altro, della sua fidanzata, l'influencer siciliana Chiara Cannata.
Lui vuole restare in rossonero e punta al rinnovo—
Motivo per cui, secondo 'Tuttosport', qualora il belga, come sembra volere, dovesse restare in rossonero - in autunno partirebbero i dialoghi per il rinnovo del suo contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2027. Qualche approccio c’è già stato nelle scorse settimane e il tema è destinato a diventare di stretta attualità a partire da settembre.
Possibile l’allungamento per due anni (fino al 30 giugno 2029), ma non va escluso un accordo più lungo (30 giugno 2030). Anche perché Saelemaekers gode ancora dei benefici del Decreto Crescita e il suo prolungamento contrattuale - al netto di un ritocco all’insù dello stipendio (dagli attuali 2 a 2,5-2,7 milioni di euro netti all'anno) - non peserebbe granché sulle casse del club.
