Calciomercato Milan, due club su Saelemaekers: l’intenzione del giocatore

Calciomercato Milan, quanti estimatori per Saelemaekers!

In casa rossonera hanno murato, a giugno, il tentativo dei giallorossi di riportarlo nella Capitale. Motivo? Perché l'ex Bologna sa giocare in molti ruoli. L'allenatore Massimiliano Allegri lo apprezza e sa benissimo di poterlo utilizzare come esterno a tutta fascia nel 3-5-2 sia come ala nel 4-3-3. Sia a destra sia a sinistra.