Calciomercato Milan – Due alternative a Botman: Senesi e Hinteregger

Il nome di Sven Botman sembra destinato a sfumare per il Milan . Ma la dirigenza rossonera segue altre due piste: Senesi e Hinteregger. Il centrale olandese del Lille pare sempre più vicino al Newcastle , disposto a sborsare cifre enormi per assicurarsi le sue prestazioni. Ecco che il Milan si guarda intorno. Oltre ai già noti Bremer e Pablo Marì, 'calciomercatonews.com' tira fuori altri due nomi: Marcos Senesi e Martin Hinteregger .

Più basso il costo del centrale austriaco Martin Hinteregger . Il 29enne dell'Eintracht Francoforte viene valutato 10 milioni di euro ed è in scadenza nel 2024. Difensore robusto, dai piedi non educatissimi, sarebbe una scelta low-cost per il Milan.

Staremo a vedere se uno dei due sarà il prossimo difensore rossonero o se Maldini e Massara, come spesso ci hanno abituati, hanno già adocchiato nomi mai usciti finora. L'altra soluzione è investire la cifra inizialmente destinata al difensore centrale per altri ruoli. Le ottime prestazioni di Pierre Kalulu potrebbero convincere il Milan a promuoverlo titolare fisso e dare fiducia a Matteo Gabbia come alternativa agli altri centrali difensivi. MERCATO MILAN TOP NEWS – Derby per Bremer, indizio De Ketelaere