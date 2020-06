Calciomercato Milan – Ds Sassuolo: “Boga? C’è il Napoli. Locatelli…”

MERCATO MILAN – Giovanni Rossi, direttore sportivo del Sassuolo, ha parlato del futuro di Jeremie Boga e dell’ex Milan Manuel Locatelli. Ecco e sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’:

Su Boga: “Abbiamo sistemato la situazione con il Chelsea cercando di trovare l’accordo per Boga. Il Napoli? Giuntoli ci ha contattato, ci sono anche altri interessamenti ma ora pensiamo al campionato e alla ripresa”.

Su Locatelli: “Viviamo di rapporti e dobbiamo consolidarli e migliorarli. Abbiamo in rosa giocatori importanti come Locatelli, Berardi, Boga e Traore, poi ne abbiamo altri fuori come Frattesi e Scamacca che vogliamo valorizzare. Locatelli quando è arrivato veniva da un momento difficile, ora si sta affermando ad alti livelli, anche grazie a De Zerbi. Dobbiamo capire bene quale sarà il momento per cederlo, quando andrà via sarà protagonista in squadre di livello, ha tutte le carte in regola per farlo”.

