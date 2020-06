Pres. Hammarby: “Bello che Ibrahimovic sia venuto da noi: significa molto”

MILAN NEWS – Richard von Yxkull, Presidente dell’Hammarby, ha commentato, ai microfoni di ‘Fotbollskanalen‘, la presenza di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan e socio del club di Stoccolma, alla partita dei biancoverdi contro l’Östersund, vinta per 2-0 grazie alla doppietta di Muamer Tankovic.

"Ibrahimovic era nello spogliatoio dopo la partita e si è congratulato con i ragazzi. Gli ho parlato da solo dopo la partita. È ovviamente molto bello che Zlatan abbia preso del tempo per venire a vedere il nostro debutto in campionato . Significa molto per noi", le parole del patron dell'Hammarby.