Calciomercato Milan – Arrivano conferme su Douglas Luiz: le ultime

Carmelo Barillà

Continua per il Milan la ricerca di un centrocampista che possa raccogliere l'eredità di Kessié: trovano conferme le voci su Douglas Luiz dell'Aston Villa. Il mediano brasiliano classe 1998 è arrivato in Inghilterra nel 2017 grazie al Manchester City, che dopo averlo prelevato dal Vasco da Gama lo ha poi girato in prestito al Girona. Nel 2019 è passato all'Aston Villa, dove si è fatto notare soprattutto per la sua tenacia e la voglia di non mollare su ogni pallone. Un vero e proprio mastino della mediana.

Douglas Luiz al Milan, affare possibile?

Con i Villans Douglas Luiz ha collezionato 111 partite, siglando 5 reti, tutte in Premier League. Il centrocampista va in scadenza nel 2023 e la squadra di Birmingham, per evitare di perderlo a parametro zero il prossimo anno, sta valutando una cessione in questa finestra di mercato. Stando a quanto riferisce GOAL, il Milan, dopo aver sondato la possibilità di ingaggio, avrebbe compiuto importanti passi in avanti.

Il valore di Douglas Luiz, secondo l'Aston Villa, si avvicina ai 30 milioni di euro, ma la durata del contratto potrebbe far chiudere la trattativa ad un prezzo minore. Douglas Luiz è un profilo che piace senza dubbio al Milan, soprattutto con le numerose incognite relative all'affare Renato Sanches. Dalla Francia continuano a rincorrersi voci sull'interesse del PSG per il portoghese, ma le ultime notizie danno i rossoneri ancora forti sul numero 10 del Lille. Renato Sanches rimane senza dubbio la prima scelta del Milan, ma la pista Douglas Luiz inizia a scaldarsi sul serio. MERCATO MILAN e TOP NEWS – Nuova amichevole per i rossoneri, futuro incerto per Messias >>>