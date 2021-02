Calciomercato Milan – Douglas Costa: “Mi piacerebbe tornare in Italia”

Le ultime sul calciomercato del Milan: le parole di Douglas Costa

Douglas Costa, calciatore del Bayern Monaco, in prestito dalla Juventus, ha fatto una diretta su Twitch insieme al giornalista Pierluigi Pardo. L’esterno offensivo è stato accostato negli ultimi mesi al Milan.

“Quando sono arrivato in Italia mi sono adattato benissimo e mi porto i tifosi nel cuore. Il primo anno con Allegri ho faticato, ma mi ha fatto capire come si gioca in Italia. Un calcio diverso rispetto a quello tedesco, più difensivo. Futuro? Mi piacerebbe tornare in Italia, un paese che apprezzo tantissimo. Vediamo che può succedere, ho ancora un contratto con la Juve”. Sempre a proposito di calciomercato, il Milan pensa a un nuovo attaccante>>>