Calciomercato Milan, Doue escluso nell’amichevole col Galatasaray

Questa sera, 26 luglio, alle ore 20:00 si è giocata in Turchia l’amichevole tra Galatasaray e Strasburgo. Dalla sfida arriva un dettaglio significativo, potenzialmente rilevante anche in ottica calciomercato. Guela Doue, obiettivo di mercato del Milan, non è stato convocato dal club francese.