CALCIOMERCATO MILAN

In Serie A, non solo il Milan ed il Napoli hanno messo gli occhi su Dorgu, ma c'è anche la Juventus di Thiago Motta. Il danese sta dimostrando di essere uno dei calciatori più importanti dei giallorossi, tra ottime prestazioni e gol-vittoria. Giuntoli, prima di ingaggiare Cabal dal Verona, sondò il terreno per lui, ma il Lecce lo considerava incedibile e, nelle prossime sessioni di calciomercato, potrebbe venderlo ad una cifra importante.