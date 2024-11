CALCIOMERCATO MILAN

Il suo rendimento è in ascesa: il numero 13 dei giallorossi ha già segnato 3 gol in 12 partite di campionato ed è anche e soprattutto attraverso i suoi piedi che passeranno le chance di salvezza della compagine allenata da Marco Giampaolo. Se nel calciomercato invernale Dorgu non si muoverà da Lecce, per quello dell'estate 2025 il dirigente supremo dei salentini, Pantaleo Corvino, sa già che sarà impossibile trattenerlo.

Il Bayer Leverkusen cerca un erede di Grimaldo sulla fascia — Il giocatore, infatti, piace a tanti club, sia in Italia sia in Europa. Dorgu è finito sul taccuino di calciomercato non soltanto del Milan in Serie A, ma anche di Napoli e Juventus. In Premier League, poi, piace a Tottenham e Chelsea. Attenzione, però, perché secondo 'TuttoMercatoWeb' in questi giorni si sarebbe aggiunta una concorrente in più nella corsa al cartellino del nativo di Copenhagen: il Bayer Leverkusen.

Le 'Aspirine' pensano già ad un erede per Alejandro Grimaldo e Dorgu, per 'TMW', sarebbe il primo nome sulla lista. Il club tedesco, però, vorrebbe prima capire quale 'dimensione tattica' prenderà in modo chiaro e definito il danese (terzino o ala?) prima di prendere una decisione sul suo conto e, eventualmente, avanzare una proposta al Lecce. Il club pugliese valuterebbe Dorgu tra i 40 e i 50 milioni di euro. Maxi-plusvalenza alle porte!