Calciomercato Milan – Tre mosse a gennaio? Ecco cosa serve

Calciomercato Milan - Tre colpi a gennaio? Ecco le possibili mosse

Come ricorda Gazzetta.it, i nomi che circolano per il calciomercato del Milan sono i seguenti: Dorgu, Frendrup, Berardi, Olsen, Lang, Sarr. Ovvero un terzino sinistro, un mediano, un esterno d'attacco destro. Per quanto riguarda il terzino sinistro, il Milan ha bisogno di un giocatore che possa dare fiato a Theo Hernandez. In questa stagione non ci sono veri e propri terzini sinistri oltre al francese: Terracciano nasce esterno, Calabria gioca a destra, Florenzi è infortunato. Per questo l'eventuale arrivo di Dorgu potrebbe essere perfetto per il Milan. In mediana nessuno può al momento sostituire Fofana e Reijnders, lo si è visto contro il Napoli. Per questo si sta facendo il nome di Frendrup. A destra, si legge, più che in attacco servirebbe un vero e proprio titolare per il ruolo di terzino, visto che Emerson Royal fatica e Calabria è in scadenza. Vedremo quali saranno le mosse del Milan sul calciomercato. LEGGI ANCHE: Monza-Milan, difesa, futuro e squadra: Fonseca parla con fiducia del futuro