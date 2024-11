Calciomercato – Attento Milan: anche il Chelsea è su Dorgu

Il terzino sinistro del Lecce Patrick Dorgu è un obiettivo di calciomercato non solo del Milan , ma anche di squadre inglesi come il Chelsea allenato da Enzo Maresca .

Come riportato dal sito inglese CaughtOffside, tra le squadre interessate al danese classe 2004, il Chelsea sembra essere quella più agguerrita. I Blues sono rimasti colpiti dal potenziale di Dorgu, sul quale ci sono altre squadre della Premier League come Crystal Palace e Tottenham. In Serie A, oltre al Milan, su di lui ci sono la Juventus ed il Napoli.