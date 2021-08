Calciomercato Milan – Dopo Hauge, sarà Conti il prossimo ad uscire

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Andrea Conti, non convocato per l'amichevole contro il Real Madrid, lascerà i rossoneri

Daniele Triolo

Andrea Conti, terzino del Milan, con tutta probabilità lascerà i rossoneri in questo calciomercato estivo. Ne hanno parlato i quotidiani sportivi in edicola questa mattina. Il laterale originario di Lecco, classe 1994, non ha infatti preso parte all'amichevole di ieri pomeriggio tra Real Madrid e Milan. Ufficialmente, la sua mancata convocazione è stata giustificata come 'scelta tecnica' da parte dell'allenatore, Stefano Pioli. Molto probabilmente, però, la sua assenza è dovuta a questioni relative al mercato.

Secondo quanto riferito, per esempio, da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, dopo Jens Petter Hauge (che sosterrà oggi le visite mediche in Germania con l'Eintracht Francoforte), sarà proprio Conti ad andare via dal Milan in questo calciomercato estivo. Dopo sei mesi trascorsi al Parma, da cui non era stato riscattato vista la retrocessione degli emiliani in Serie B, Conti ha effettuato tutta la preparazione estiva a Milanello con Pioli, giocando tutte le amichevoli, eccezion fatta per quella di ieri.

L'ex Atalanta è in attesa di cambiare squadra e questo potrebbe anche avvenire nei prossimi giorni. La Sampdoria è molto interessata a lui: Roberto D'Aversa, suo ex tecnico al Parma, lo vorrebbe nuovamente con sé. L'indice di liquidità, però, ha finora limitato il mercato dei doriani. Che vorrebbero Conti soltanto in prestito. Strada, però, non percorribile, in quanto il contratto del giocatore scadrà il 30 giugno 2022. Milan, nuova idea per il ruolo di terzino destro! Le ultime >>>