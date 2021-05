Calciomercato Milan – Donnarumma verso il sì. Juve più lontana | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: secondo la Gazzetta dello Sport Donnarumma è vicino al rinnovo con il club rossonero

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul calciomercato del Milan. Mancano ancora tre partite al termine della stagione, ma è chiaro che la vittoria di Torino contro la Juventus avvicina la squadra di Stefano Pioli al traguardo. Arrivare tra i primi quattro cambierebbe le prospettive sia per il presente e sia soprattutto per il futuro.