Calciomercato Milan – Donnarumma va verso l’estero: le ultime notizie

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Gigio Donnarumma dovrebbe andare via dai rossoneri. Lascerebbe, però, anche la Serie A. Il punto

Daniele Triolo

Il Milan, in questo calciomercato estivo, va verso la rinuncia a Gigio Donnarumma. Stamattina Mike Maignan, classe 1995, portiere francese del Lille, ha svolto le visite mediche con il club rossonero. Questo perché, secondo la redazione di 'TuttoMercatoWeb', il Diavolo ha capito come non ci fossero più i margini di trattativa con Mino Raiola, agente di Donnarumma, per firmare il rinnovo di contratto.

Per 'TMW', non c'era l'accordo né sull'ingaggio (7 milioni di euro più uno di bonus a stagione) né sulle commissioni per l'agente. Donnarumma, quindi, dal prossimo 1° luglio sarà libero sul mercato, chiudendo la lunga parentesi rossonera. Difficilmente, però, il suo futuro sarà in Serie A e alla Juventus, come si legge da più parti. Gigio, infatti, interessa ai bianconeri, ma la 'Vecchia Signora' ha ancora Wojciech Szczesny tra i pali.

Il portiere polacco, tra l'altro, è sotto contratto fino al 30 giugno 2024 e prende tra i 6,5 ed i 7 milioni di euro netti a stagione. Molto, molto difficile piazzarlo altrove per accogliere Donnarumma in estate. Raiola, dunque, sarebbe al lavoro soprattutto sulle soluzioni estere. Vero, il domino dei portieri in Europa non è ancora partito: ma potrebbe sbloccarsi presto. Il PSG, nonostante abbia rinnovato Keylor Navas, resta un'opzione.

Il Tottenham, in Premier League, vuole cambiare e, con il giusto incastro, potrebbero farlo anche Real Madrid e Manchester United. Gigio Donnarumma, quindi, si prepara all'addio al nostro campionato ed al Milan per tentare la sorte fuori dal suo Paese.