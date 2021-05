Calciomercato Milan – Donnarumma tra Juventus e Barcellona: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Gigio Donnarumma difficilmente rinnoverà il suo contratto con il club rossonero. Dove andrà?

'Repubblica' in edicola questa mattina, parlando del calciomercato del Milan , ha fatto il punto sulla situazione portieri in casa rossonera. Il Diavolo, infatti, è pronto ad assoldare Mike Maignan , classe 1995, estremo difensore del Lille , fresco campione di Francia.

L'arrivo di Maignan avrà, come logica conseguenza, quella di lasciare Gianluigi 'Gigio' Donnarumma libero di accasarsi altrove. Il prossimo 30 giugno , come noto, scadrà il contratto del prodotto del vivaio rossonero con il club di Via Aldo Rossi, visto che sono stati infruttuosi i negoziati di questi mesi con il suo agente, Mino Raiola .

Donnarumma, per il quotidiano generalista, diventa ora un'occasione di mercato per la Juventus. Ma non soltanto. Sulle tracce del numero 99 del Diavolo, infatti, c'è anche il Barcellona: la società catalana sarebbe pronta ad accoglierlo giacché sta trattando la cessione del tedesco Marc-André ter Stegen con un paio di club in Premier League. Milan, ecco Maignan: cifre e dettagli dell'operazione >>>