Calciomercato Milan – Donnarumma, si pensa a un contratto-ponte

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan: potrebbe esserci una svolta per il rinnovo di Donnarumma. Spunta un accordo ponte

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sul rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan. Il club rossonero ha offerto al portiere 8 milioni di euro e non andrà oltre. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere, anche perchè, in realtà, offerte reali latitano. Chissà però che in queste ore non possa esserci una svolta in merito alla situazione dell'estremo difensore.