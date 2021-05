Calciomercato Milan – Donnarumma, rinnovo difficile: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Gigio Donnarumma, sensazioni non positive sul rinnovo. Il Diavolo non alzerà la sua offerta

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha fatto il punto sul calciomercato del Milan. Il rinnovo di Gigio Donnarumma, naturalmente, catalizza l'attenzione. Neanche la conquista della partecipazione in Champions League, infatti, sembra poter bastare per la firma sul nuovo accordo e per la conseguente conferma del numero 99 in maglia rossonera.

Questa era la condizione necessaria per continuare a discutere, ma la verità, ha evidenziato il quotidiano generalista, è che l'intesa tra Milan e Mino Raiola, agente del portiere, è molto lontana. E le sensazioni non sono positive. Il Milan ha fatto la sua offerta, 8 milioni di euro netti a stagione per un contratto pluriennale. La ritiene adeguata e non ha intenzione di alzarla.

Toccherà a Donnarumma, adesso, decidere cosa fare. Raiola avrebbe in mano una proposta della Juventus di 10 milioni di euro netti per cinque anni. A brevissimo giro di posta, secondo il 'CorSera', è previsto l'incontro decisivo, il 'redde rationem'. La posizione del club di Via Aldo Rossi, ad ogni modo, non cambierà.

Il concetto del Milan, sulla vicenda Donnarumma, è pienamente condivisibile: in rossonero si resta soltanto se si è convinti, altrimenti è meglio dirsi addio subito. Il braccio di ferro non durerà a lungo: la questione va chiusa prima degli Europei. Tanto che il Milan si è già cautelato bloccando Mike Maignan, portiere del Lille campione di Francia. Milan, ecco Maignan: cifre e dettagli dell'operazione >>>