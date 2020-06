Calciomercato Milan – Donnarumma, presto la proposta di rinnovo

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, una delle priorità del Milan è il rinnovo di Gianluigi Donnarumma, in scadenza di contratto nel 2021 con il club rossonero.

Come detto, il rinnovo di Gianluigi Donnarumma è un tema caldo su cui il Milan ci sta lavorando da diverso tempo: prima della questione se ne stavano occupando Paolo Maldini e Zvonimir Boban, ma ora la palla è passata a Ivan Gazidis, che presenterà la proposta di prolungamento al portiere e all’agente Mino Raiola. INTANTO C’E’ UN CALCIATORE CHE VUOLE RIMANERE A TUTTI I COSTI AL MILAN, CONTINUA A LEGGERE >>>

