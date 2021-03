Calciomercato Milan – Donnarumma, la famiglia vuole il rinnovo | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: secondo quanto scrive Tuttosport, la famiglia di Donnarumma spinge per la sua permanenza al Milan

Come viene riportato da Tuttosport, tiene banco in casa Milan il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Il portiere è in scadenza di contratto a giugno, ma per il momento non c'è ancora stata la firma. Il quotidiano torinese scrive che la famiglia di Gigio potrebbe essere un grande alleato per il Milan, visto che i genitori vorrebbero la sua permanenza in rossonero. L'ingaggio percepito da Donnarumma, infatti, è già molto alto, e il Milan ha offerto un aumento, quindi non è il caso di farne una questione economica. Come detto, la sensazione è che alla fine il portiere rimarrà.