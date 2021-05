Calciomercato Milan – Donnarumma, il club ne esce a testa altissima

Il Corriere della Sera commenta la decisione da parte del Milan di non rinnovare il contratto di Gianluigi Donnarumma

Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, si sofferma sulla decisione del Milan di non rinnovare il contratto a Gianluigi Donnarumma. Il portiere è una grande perdita per il club, e dunque non si può parlare di vittoria, ma il Milan ne esce sicuramente a testa altissima. La società, ufficializzando la decisione con le parole di Maldini, ha dato un segnale molto importante: il Milan viene prima di tutto, dei giocatori e soprattutto dei procuratori. Donnarumma lascia il Milan: ecco i motivi dell'addio.