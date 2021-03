Calciomercato Milan – Donnarumma e Calhanoglu: manca l’accordo

Calciomercato Milan: i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sui rinnovi di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Il Milan sta lavorando ormai da diversi mesi al prolungamento, ma al momento non c’è l’intesa economica. Entrambi vogliono rimanere in rossonero anche nella prossima stagione, tuttavia la trattativa diventa sempre più faticosa. Ricordiamo che entrambi i giocatori sono in scadenza di contratto nel giugno prossimo. Intanto Maldini sogna anche il doppio colpo Aguero e Gabriel Jesus >>>