Calciomercato Milan – Donnarumma ritorna? I tifosi dicono no

Le ultime news sul calciomercato del Milan: è davvero possibile che Donnarumma possa tornare in rossonero? I tifosi sono contrari

Donnarumma avrebbe nostalgia dell'Italia, in particolare del Milan . L’Italia – scrive l’Equipe – ne sogna il ritorno a Milano, forte della potenza finanziaria del suo probabile futuro proprietario con sede in Bahrain». Il passaggio di proprietà potrebbe favorire questa possibilità, anche se i tifosi non vogliono sentire ragioni. Adesso c'è Mike Maignan , che ha conquistato tutti con le sue parate e la sua personalità.

Intanto Donnarumma convive con la convivenza di Navas al Psg. Pochettino potrebbe rimanere fino al 2023, in attesa che i francesi possano ingaggiare un top come Klopp o Guardiola, e dunque questo significherebbe nuovi dubbi per Gigio per un'altra stagione. La concorrenza con Navas non gli ha fatto bene, ma Pochettino fa legittimamente le scelte migliori per la sua squadra. C'è anche la Juventus, che ha sempre avuto un debole per l'ex rossonero. Staremo a vedere.