Calciomercato Milan – Domínguez sfuma? Può rinnovare con il Bologna

Nicolás Domínguez, obiettivo di calciomercato del Milan per il centrocampo, può prolungare il contratto in scadenza il 30 giugno 2024

Nicolás Domínguez, centrocampista argentino del Bologna, è da tempo nel mirino del Milan per questa sessione estiva di calciomercato. I rossoneri, come noto, hanno inserito il classe 1998, campione del mondo con la 'Selección' ai recenti Mondiali in Qatar, nella loro lista dei possibili rinforzi in mediana qualora si concretizzasse la cessione di Rade Krunić al Fenerbahçe.