Calciomercato Milan – Centrocampista: su Dominguez anche la Turchia

Non solo Yunus Musah. Il Milan, infatti, oltre al centrocampista statunitense, avrebbe intenzione di acquisire un altro centrocampista e tra i profili valutati ci sarebbe anche quello di Nico Dominguez. L'argentino, nelle ultime stagioni in rossoblù, è cresciuto sempre di più fino ad attirare su di sé le attenzioni dei grandi club. Anche La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina fa il punto sul calciatore.