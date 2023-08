Calciomercato Milan – Centrocampista, si monitora sempre Domínguez

Nicolás Domínguez obiettivo del Milan per questo calciomercato estivo qualora partisse Rade Krunić in direzione Fenerbahçe. Il punto

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan , si è soffermato su Nicolás Domínguez , classe 1998 , centrocampista centrale argentino del Bologna di Thiago Motta . Il giocatore sudamericano, 11 presenze e un gol nell'Albiceleste, potrebbe infatti sostituire Rade Krunić nella mediana rossonera nel caso di una cessione del bosniaco al Fenerbahçe .

Calciomercato Milan: via Krunić? C'è Domínguez!

Il Milan monitora con attenzione la situazione di Domínguez. Il giocatore, ex Vélez Sarsfield, veste la maglia del Bologna dal gennaio 2020. Pagato 8,5 milioni di euro, ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024, e, pertanto, a meno di un anno dalla scadenza del suo accordo con i felsinei, potrebbe essere ceduto ad una cifra più che sostenibile per le casse del club rossonero.