Calciomercato Milan – Domani le visite mediche di Paquetà con il West Ham

Sbarcato all' Olympique Lione durante la finestra di calciomercato estiva 2020 dopo la sfortunata esperienza al Milan , Lucas Paquetà è pronto a cambiare nuovamente di casacca. In questo senso, il Diavolo è certamente spettatore interessato; infatti, ai rossoneri spetta il 15% della cifra guadagnata dai francesi rispetto alla cifra versata per l'acquisizione. Fondi preziosi, che, date le circostanze, potrebbero aiutare il Milan già durante questa sessione di mercato.

Come infatti riporta Sky Sport, il fantasista brasiliano domani dovrebbe effettuare le visite mediche per diventare un nuovo giocatore del West Ham. Per assicurarsi le prestazioni di Paquetà, gli Hammers dovrebbero sborsare una cifra vicina ai 60 milioni di euro, ben 40 in più della cifra incassata dal Milan due anni fa. In conclusione, le casse milaniste andrebbero a guadagnare circa 6 milioni di euro.Centrocampo, dall'Arsenal il colpo last-minute? Le ultime news di mercato sul Milan