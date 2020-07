Calciomercato Milan – Domani scadono i termini per il riscatto di Kjaer

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Simon Kjaer, classe 1989, giunto al Milan nello scorso calciomercato invernale in prestito dal Siviglia con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro, sta disputando una bellissima seconda parte di stagione con la maglia rossonera.

Con Alessio Romagnoli ha formato una coppia di difensori centrali affidabile e solida; il danese ha scalzato Mateo Musacchio dalla formazione titolare del Milan e Stefano Pioli, tecnico rossonero, che aveva creduto in lui sin dal primo momento, lo considera praticamente un intoccabile.

Il paradosso, secondo il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, è che il club di Via Aldo Rossi non sembra pensarla allo stesso modo. Domani, infatti, scade il termine per il riscatto ufficiale del cartellino di Kjaer alle cifre prefissate e, dalle parti di ‘Casa Milan‘, finora tutto tace.

Questione di età (Kjaer ha 31 anni compiuti) o di stipendio (si vocifera che abbia chiesto un ingaggio di 2,5 milioni di euro netti l’anno per firmare di nuovo con il Diavolo?) Si vedrà. Al calciatore piacerebbe restare, ma non è escluso, a questo punto, che il nuovo manager Ralf Rangnick decida di destinare quei soldi su un calciatore più giovane. LA ‘BILD’ HA SOTTOLINEATO COME IL MILAN SIA UN DIFENSORE TEDESCO >>>