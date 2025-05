Calciomercato Milan, domani incontro con l'entourage di Leao: il punto

Leão via nel calciomercato estivo? La volontà del giocatore, la richiesta del Milan — Nel contratto di Leão con il Milan, scadenza 30 giugno 2028, c'è una clausola risolutoria di 175 milioni di euro. Oggi cifra irrealistica. Ma la richiesta iniziale del Diavolo, per privarsi del suo gioiello, secondo il quotidiano romano sarebbe di 130 milioni di euro. Ovvero, la più alta cessione del calcio italiano: supererebbe quella di Romelu Lukaku dall'Inter al Chelsea per 115.

Non è da escludere, però, che in caso di cessione il Milan sconti ulteriormente il prezzo di Leão, ben sapendo di dover rifondare. E, in parte, il problema è anche questo. Tijjani Reijnders è a un passo dal Manchester City, la sua cessione servirà a mettere a posto il bilancio senza Champions League. E anche Mike Maignan e Theo Hernández, entrambi in scadenza il 30 giugno 2026, sono in uscita.

Tre squadre della Saudi Pro League pronte a ricoprirlo d'oro — La cessione di Leão sarebbe la quarta, senza contare i giocatori che non saranno confermati dopo il prestito (Kyle Walker) e le partenze di chi non rientra più nel progetto (Fikayo Tomori, Ruben Loftus-Cheek tanto per fare due nomi). Il Milan, quindi, vorrebbe provare a trattenere Leão, secondo il 'Corriere dello Sport', ripartire da lui per ricostruire la sua identità. Riportandolo al livello di tre anni fa, a quelli dello Scudetto, per poi venderlo magari a cifre stellari in futuro.

Con i Mondiali 2026 negli U.S.A. come ulteriore vetrina. Il vertice di domani tra Milan ed entourage di Leão potrà essere molto indicativo. Sullo sfondo c'è l'Arabia Saudita: Al-Hilal, Al-Ittihad e Al-Nassr sono pronti a recapitare offerte, mettendo sul piatto uno stipendio da 25 milioni di euro netti all'anno, il quadruplo rispetto a quanto guadagna ora. Più difficili le alternative uscite nelle ultime ore, come l'Arsenal in Premier League.