Calciomercato Milan – Per Tanganga posizioni ancora distanti: il punto

Japhet Tanganga è un obiettivo di calciomercato del Milan per quest'estate. Il Tottenham, però, vorrebbe garanzie da parte del club rossonero

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato estivo del Milan , si è soffermata su Japhet Tanganga , obiettivo del Diavolo per rinforzare la retroguardia della squadra campione d'Italia.

La 'rosea' ha rivelato come Roberto De Fanti, agente del difensore centrale inglese, classe 1999 , abbia rinviato di qualche giorno il viaggio a Milano . Nel frattempo, però, dovranno essere Milan e Tottenham capaci di trovare una sintesi tra due posizioni che, ad oggi, sono ancora distanti.

I rossoneri, infatti, vorrebbero Tanganga con la formula del prestito con diritto di riscatto. Con l'opzione, dunque, da esercitare a fine stagione unicamente nel caso in cui il giocatore abbia fornito un rendimento in linea con le aspettative della società di Via Aldo Rossi.