Calciomercato Milan, distanza con la Juve sulla valutazione di Vlahovic

Il Milan è sempre alla ricerca di un centravanti sul calciomercato. Nel pre-partita di Milan-Bari, infatti, il direttore sportivo Igli Tare ha comunicato che arriverà una punta. Ai microfoni di Mediaset, il dirigente albanese ha risposto a domande su Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic, in questo momento i preferiti della dirigenza. Sul primo, però, si sta facendo avanti anche il Napoli, che ha la necessità di sostituire Lukaku, infortunatosi per diversi mesi. A questo punto, il Milan potrebbe ritornare con forza su Vlahovic. Repubblica ha fatto il punto della situazione.