Calciomercato Milan, distanza con la Juve sulla valutazione di Vlahovic

Calciomercato, il Milan potrebbe tornare su Dusan Vlahovic. Per la Juventus non bastano 15 milioni. Il principale ostacolo resta l'ingaggio
Il Milan è sempre alla ricerca di un centravanti sul calciomercato. Nel pre-partita di Milan-Bari, infatti, il direttore sportivo Igli Tare ha comunicato che arriverà una punta. Ai microfoni di Mediaset, il dirigente albanese ha risposto a domande su Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic, in questo momento i preferiti della dirigenza. Sul primo, però, si sta facendo avanti anche il Napoli, che ha la necessità di sostituire Lukaku, infortunatosi per diversi mesi. A questo punto, il Milan potrebbe ritornare con forza su Vlahovic. Repubblica ha fatto il punto della situazione.

Milan, quanto vuole la Juventus per Vlahovic?

Secondo il quotidiano generalista, 15 milioni non bastano per acquistare Vlahovic dalla Juventus. I bianconeri potrebbero chiederne circa 25. Dal punto di vista del prezzo del cartellino, si potrebbe chiudere l'accordo a metà strada.

Tuttavia, l'ostacolo principale è rappresentato dall'ingaggio dell'attaccante serbo. Vlahovic quest'anno percepirebbe 12 milioni netti a Torino e, per ora, non pare intenzionato a ridursi di troppo l'ingaggio. Di contro, il Milan potrebbe offrirgli meno della metà del suo attuale stipendio. La trattativa, dunque, resta complicata. Sicuramente Allegri lo riaccoglierebbe volentieri dopo l'esperienza condivisa in bianconero. Vlahovic muoverà dei passi in contro al suo ex allenatore? Staremo a vedere.

