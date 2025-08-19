Calciomercato Milan, distanza con la Juve sulla valutazione di Vlahovic

Tuttavia, l'ostacolo principale è rappresentato dall'ingaggio dell'attaccante serbo. Vlahovic quest'anno percepirebbe 12 milioni netti a Torino e, per ora, non pare intenzionato a ridursi di troppo l'ingaggio. Di contro, il Milan potrebbe offrirgli meno della metà del suo attuale stipendio. La trattativa, dunque, resta complicata. Sicuramente Allegri lo riaccoglierebbe volentieri dopo l'esperienza condivisa in bianconero. Vlahovic muoverà dei passi in contro al suo ex allenatore? Staremo a vedere.
