Calciomercato Milan – Difficili i rinnovi di Kessie e Romagnoli

Le ultime news sul calciomercato del Milan: sempre più difficili i rinnovi di Franck Kessie e Alessio Romagnoli, in scadenza nel 2022

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul calciomercato del Milan e sulla questione rinnovi. Le trattative con Kessie e Romagnoli vanno avanti da tempo, anche se al momento ci sono scarsi risultati. Per l'ivoriano c'è pessimismo, mentre per il capitano si attende un faccia a faccia nei prossimi giorni: difficile trovare un accordo visto che l'offerta sarà al ribasso rispetto ai 5,5 milioni attuali. In primo piano anche i rinnovi di Theo Hernandez,Bennacer e Leao, vincolati al 2024. Mancano ancora tre anni, ma è importante giocare d'anticipo per evitare sorprese. Insomma, sono tante le sfide che attendono il Milan nei prossimi mesi: Elliott non ha nessuna intenzione di fermarsi. Intanto un giocatore molto importante sta per firmare il suo rinnovo con il Milan.