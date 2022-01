Calciomercato Milan – Difficile l’arrivo di Thiaw: ampia la distanza

Le ultime sul calciomercato del Milan: sempre più difficile l'arrivo di Thiaw. Troppo alta la richiesta da parte dello Schalke 04

Il Milan sul calciomercato ha provato a prendere Thiaw , ma il difensore con ogni probabilità resterà in Germania. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, è troppo ampia la distanza tra il club rossonero e Schalke 04: il Diavolo offre 6 milioni di euro , mentre i tedeschi ne chiedono 10 . Difficile trovare un accordo in questi ultimi giorni di mercato.

Discorso diverso invece per Botman. Come vi abbiamo anticipato in esclusiva, il Milan sembrerebbe vicino all'accordo con il Lille per il difensore centrale. L'obiettivo è quello di creare una grande coppia difensiva composta dall'olandese e da Fikayo Tomori, anche alla luce del probabile addio di Romagnoli. Intanto sta per arrivare un bomber che vuole solo il Diavolo.