Calciomercato Milan – Difficile la permanenza di Dalot | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: difficile la permanenza di Diogo Dalot in maglia rossonera. Il punto sul portoghese

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sul calciomercato del Milan. Attenzione al nome di Junior Firpo. Il terzino ha deciso di rimanere in Spagna nella speranza di avere più spazio nel Barcellona, ma le cose non sono andate nella maniera prevista. Difficile che cambi qualcosa con la conferma del tecnico Koeman. Firpo si è pentito della scelta fatta a gennaio, cioè quando aveva rifiutato un'offerta da parte del Milan. Il nome potrebbe tornare nuovamente in primo piano visto che serve un vice di Theo Hernandez. Difficile infatti la permanenza di Diogo Dalot per un'altra stagione: il Manchester United non sembra orientato a rinnovare il prestito. Giroud rinnova con il Chelsea: il suo entourage però non chiude alla cessione