Calciomercato Milan – Difficile arrivare a Bailly del Manchester United

Eric Bailly, obiettivo di calciomercato del Milan, difficilmente vestirà la maglia rossonera a gennaio. Tempi stretti per il suo arrivo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan, in questi ultimi giorni del calciomercato invernale, sia ancora alla ricerca di un difensore centrale. È sempre più probabile che il Diavolo, così come ha fatto in attacco con Marko Lazetic, vada su un giovanissimo che possa crescere alle spalle dei calciatori attualmente a disposizione di mister Stefano Pioli.