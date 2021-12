Calciomercato Milan – Difesa, Szalai è il ‘Piano B’: ecco quanto costa

Le ultime news sul calciomercato del Milan: è Attila Szalai, ungherese del Fenerbahçe, la principale alternativa di Sven Botman per la difesa

Daniele Triolo

Attila Szalai, da qualche giorno, è entrato a pieno titolo tra gli obiettivi di calciomercato del Milan per questa sessione invernale di trattative. Come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, infatti, i rossoneri devono acquistare un sostituto dell'infortunato Simon Kjær, ma la missione non si sta rivelando facile.

La priorità di Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, è rappresentata da Sven Botman, classe 2000, olandese in forza ai francesi del Lille. Ma il 'Piano B' del Diavolo, per la 'rosea', è proprio Szalai, classe 1998, ungherese cresciuto nel Rapid Vienna che, dopo un paio di esperienze in patria ed a Cipro, nel gennaio 2021 è approdato in Turchia per vestire la maglia del Fenerbahçe.

Punto di forza della sua Nazionale, Szalai, che come caratteristiche, fisiche e tecniche, ricorda Botman (alto, grosso, mancino), può arrivare per 11 milioni di euro. Il Milan, dunque, lo tiene in caldo nel caso in cui non arrivasse a mettere le mani sul suo primo obiettivo. Ma dovrà guardarsi dalla concorrenza del Napoli: anche i partenopei, infatti, puntano il centrale magiaro. Vice Theo, ecco il profilo individuato dal Milan per il mercato estivo >>>