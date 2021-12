Calciomercato Milan – Difesa, sullo sfondo anche l’ipotesi Szalai

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Attila Szalai, ungherese in forza ai turchi del Fenerbahçe, può giocare al centro ed in fascia

Ma quanto potrebbe costare strappare Szalai al Fenerbahçe e portarlo in Italia? I turchi, per cedere il loro colosso (è alto 192 centimetri), chiedono non meno di 20 milioni di euro. Cessione che potrebbe avvenire soltanto a titolo definitivo, no a qualunque formula di prestito. Il Diavolo osserva l'evolversi della situazione.