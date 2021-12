Calciomercato Milan – Difesa, sondaggio per Bremer: le ultime / News

Le ultime sul calciomercato del Milan. Continua la ricerca del sostituto di Simon Kjaer: sondaggio per Bremer del Torino, ma...

L'infortunio di Simon Kjaer ha scombussolato i piani del Milan per il calciomercato di gennaio. Il danese ha finito anzitempo la stagione per un brutto infortunio al ginocchio e tornerà in campo soltanto la prossima stagione. Per questo motivo è iniziata la caccia al sostituto: sono diversi i nomi accostati ai rossoneri per gennaio. Tra questi c'è sicuramente Gleison Bremer del Torino: secondo quanto riferisce 'Sport Mediaset' c'è stato un sondaggio per il difensore brasiliano, ma il preferito continua ad essere Sven Botman del Lille.