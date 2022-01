Calciomercato Milan – Difesa, si pensa a Bailly del Manchester United

Eric Bailly, vecchio pallino di calciomercato del Milan, potrebbe diventare un obiettivo concreto in questi giorni per rinforzare la difesa

Daniele Triolo

Il Milan, che in questa sessione di calciomercato invernale sta cercando un difensore centrale che possa sostituire l'infortunato Simon Kjær, potrebbe virare, nei prossimi giorni, su un vecchio pallino del club di Via Aldo Rossi. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' e 'Tuttosport' oggi in edicola, infatti, può tornare in orbita rossonera Eric Bailly.

Classe 1994, attualmente impegnato in Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio di un altro rossonero, Franck Kessié, Bailly è seguito dal Diavolo sin dai tempi in cui giocava in Spagna, con la maglia del Villarreal. Trasferitosi al Manchester United, in Premier League, nell'estate 2016 per 38 milioni di euro, in questa stagione con i 'Red Devils' sta giocando davvero poco.

Bailly, sia con Ole Gunnar Solskjær sia con Ralf Rangnick, non trova spazio. Ha totalizzato appena 7 presenze, con soli 487' in campo, finora tra campionato e coppe nazionali. Motivo per cui a gennaio potrebbe cambiare aria. Al Milan piace da tempo e potrebbe essere fatto un tentativo per lui.

Da capire, però, se il Manchester United aprirà alla cessione di Bailly al Diavolo con la formula del prestito. E, così fosse, se pretenderà che negli accordi venga inserito un diritto di riscatto o, addirittura, un'opzione di acquisto vincolante (obbligo) per i rossoneri.