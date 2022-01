Mercato Milan – Sky: Kessie, le parti non si sentono dalla scorsa estate

Tutto fermo tra il Milan e l'agente di Franck Kessie in chiave rinnovo. Le parti non si sentono addirittura dall'estate scorsa

Manuele Baiocchini ha fornito gli ultimi aggiornamenti su rinnovo di Franck Kessie. Aggiornamenti, di fatto, inesistenti perché le parti non si sentono da mesi. Questo il punto nel suo intervento su 'Sky Sport': "Non ci sono grandi novità. Le parti non si sentono più dalla scorsa estate, dall'incontro che c'era stato a Bologna a fine agosto nel quale il Milan aveva formalizzato l'offerta da 5 milioni più bonus per arrivare a 5,8 circa. Poi le parti non si sono più sentite. Il Milan aveva raggiunto la sua massima offerta, il giocatore non ha voluto fare, fino ad ora, passi indietro dal punto di vista economico o dell'ambizione professionale. Vedremo se il Milan farà un altro tentativo nel caso in cui a Kessie non dovessero arrivare proposte dall'Europa".